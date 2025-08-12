Gazzetta, Pratesi contro Grealish: "Scansata una mina, è uno che rallenta il gioco"

Gazzetta, Pratesi contro Grealish: "Scansata una mina, è uno che rallenta il gioco"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Dai social
di Davide Baratto

Riccardo Pratesi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il trasferimento all'Everton di Jack Grealish, che era stato accostato anche al Napoli: "I club italiani hanno scansato una mina. Talento che sarebbe stato un pesce fuor d’acqua in serie A. Al Napoli con Conte per me sarebbe stato una sciagura: non è giocatore di ritmo o gamba, ma di tecnica, da 'venezia', che rallenta il gioco invece di andare subito in verticale".

