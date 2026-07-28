Foto Ultimi giorni di vacanza per Noa Lang: giornata al mare con David Neres

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Neres e Lang insieme al mare: cresce l'intesa tra i due esterni del Napoli.

L'intesa tra David Neres e Noa Lang va ben oltre il terreno di gioco. I due esterni del Napoli hanno trascorso insieme una giornata al mare, confermando il forte rapporto di amicizia nato anche lontano dagli allenamenti. Un momento di relax prima dell'inizio della nuova stagione, che li vedrà condividere lo spogliatoio agli ordini di Massimiliano Allegri.

Lang atteso a Castel di Sangro per raggiungere il gruppo

Neres è rientrato in città dopo aver concluso il ritiro di Dimaro-Folgarida con il resto della squadra ed è già tornato a lavorare con il gruppo. Diversa, invece, la situazione di Noa Lang, che sta ancora usufruendo del periodo di vacanza dopo gli impegni con la Nazionale olandese al Mondiale. L'esterno è atteso nei primi giorni di agosto a Castel di Sangro, dove raggiungerà i compagni per iniziare la preparazione estiva sotto la guida di Allegri. Nel frattempo, la giornata trascorsa insieme a Neres testimonia il clima di grande sintonia tra due giocatori chiamati a essere protagonisti della nuova stagione azzurra. Di seguito lo scatto sul proprio account Instagram dall'olandese.