Ghoulam saluta Callejon: "Sei stato stato sempre l'esempio da seguire, sarai unico e irripetibile"

José Callejon, dopo l'addio al Napoli, continua a ricevere via social i messaggi di saluto e i ringraziamenti dai suoi ormai ex compagni di squadra. Stavolta è il turno di Faouzi Ghoulam, che scrive su Instagram e Twitter: "Ogni partita, ogni allenamento. Sei stato il modello da imitare, l’esempio da seguire. Ma sei e sarai sempre unico e inarrivabile. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Chapeau, José María Callejón. Sono orgoglioso della nostra amicizia". Di seguito la foto e il messaggio postato dal difensore algerino.