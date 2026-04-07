ADL cittadino onorario di Los Angeles, Alvino punge: “E di Napoli quando, Manfredi?"

ADL cittadino onorario di Los Angeles, Alvino punge: “E di Napoli quando, Manfredi?"
martedì 7 aprile 2026, 12:00Dai social
di Fabio Tarantino

Carlo Alvino ha scritto un post su X commentando le ore americane di De Laurentiis con la grande atmosfera per la serata di ieri coincisa anche con la vittoria del Napoli e poi dopo con la proiezione del film del quarto scudetto a Los Angeles: "Cittadino onorario di Los Angeles… e di Napoli? Quando sindaco Manfredi? Anche se è più napoletano (pur senza cittadinanza) Adl, che tanti napoletani “pezzotti” non colorati et similia", il suo post su X.