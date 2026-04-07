ADL cittadino onorario di Los Angeles, Alvino punge: “E di Napoli quando, Manfredi?"
Carlo Alvino ha scritto un post su X commentando le ore americane di De Laurentiis con la grande atmosfera per la serata di ieri coincisa anche con la vittoria del Napoli e poi dopo con la proiezione del film del quarto scudetto a Los Angeles: "Cittadino onorario di Los Angeles… e di Napoli? Quando sindaco Manfredi? Anche se è più napoletano (pur senza cittadinanza) Adl, che tanti napoletani “pezzotti” non colorati et similia", il suo post su X.
Cittadino onorario di Los Angeles… e di Napoli? Quando sindaco @GaeManfredi ? Anche se è più napoletano (pur senza cittadinanza) Adl, che tanti napoletani “pezzotti” non colorati et similia. #ForzaNapoliSempre https://t.co/48EQ5vjnoV— Carlo Alvino (@Carloalvino) April 7, 2026
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