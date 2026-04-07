Pistocchi critica Allegri: "A Napoli con una punta e 0 tiri in porta! Altro che 'conta solo vincere'"

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Il giornalista giudica duramente la partita preparata dal tecnico dei rossoneri contro il Napoli: "Però l’Italia vota Allegri"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha parlato di Napoli-Milan 1-0 commentando duramente la prestazione dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Milan di Allegri va a Napoli con una sola punta, Fullkrug, con Nkunku esterno sinistro sempre a metà campo, tiene in panca Pulisic, Leao e Gimenez fino all’83esimo. Risultato? Perde 1-0 (Politano) per un doppio errore difensivo (Fofana e De Winter) senza fare un tiro in porta e va a -9 dall’Inter. Chi dice che vincere è l’unica cosa che conta, quando perde non sa mai cosa dire. Però l’Italia vota Allegri".

Le statistiche: Napoli superiore, Milan impalpabile in attacco

I numeri certificano una partita equilibrata ma risolta dai dettagli. Il Napoli ha controllato il pallone con il 52.6% di possesso contro il 47.4% del Milan, producendo 10 tiri complessivi (3 in porta) contro i 7 dei rossoneri (1 nello specchio). Sul fronte degli expected goals il divario è a favore degli azzurri che hanno chiuso con 0.75 xG contro i soli 0.47 del Milan, uno dei valori più bassi stagionali per i rossoneri. Quattro i calci d'angolo per la squadra di Conte, tre per quella di Allegri; Milinković-Savić ha dovuto compiere solo una parata, Maignan due. Una gara di attese e duelli a centrocampo, decisa da un singolo guizzo di qualità nel momento giusto