Longhi sicuro: "La vittoria sul Milan tiene vive le speranze scudetto del Napoli"

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Il giornalista analizza lo scontro tra Conte e Allegri: gli azzurri possono ancora puntare a recuperare l'Inter grazie alla vittoria

Il giornalista Bruno Longhi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Napoli-Milan 1-0 e la classifica di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Politano regala i tre punti al Napoli con un sinistro letale che costringe il Milan alla resa. Gara molto tattica, con grande attenzione alla fase difensiva da ambo le parti, che pareva indirizzata verso lo 0-0. Fino al gol partita che mantiene in vita le speranza tricolore della squadra di Conte e spegne quelle dei rossoneri".

Napoli-Milan 1-0, Politano decide il big match: azzurri secondi a -7 dall'Inter

Il Napoli supera il Milan e si prende il secondo posto in classifica. Allo Stadio Diego Armando Maradona, nella serata di Pasquetta, gli azzurri si impongono per 1-0 grazie a Matteo Politano, entrato dalla panchina al 74' e decisivo al 79' con un tiro al volo preciso su assist di Olivera, su un'azione avviata da Alisson Santos. Un primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, poi nella ripresa Conte azzecca la mossa giusta e i tre punti restano a Napoli. In classifica, gli azzurri salgono a quota 65 punti, superando il Milan - fermo a 63 - e riducendo a sette lunghezze il distacco dall'Inter capolista, che nel weekend aveva travolto la Roma 5-2. La corsa scudetto non è ancora chiusa.