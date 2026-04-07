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Juan Jesus, messaggio d'amore al Napoli: "Fino all'ultimo giorno darò tutto per la maglia"
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Tornato titolare ieri sera contro il Milan, Juan Jesus ha ripagato Antonio Conte con una prestazione fatta di solidità difensiva e attenzione
Tornato titolare ieri sera contro il Milan, Juan Jesus ha ripagato Antonio Conte con una prestazione fatta di solidità difensiva e attenzione per tutti i novanta minuti, nonostante il centrale brasiliano fosse stato impiegato dall'allenatore salentino nell'insolita veste di braccetto di destra della linea arretrata a tre.
All'indomani del match l'ex Roma e Inter, tramite un post pubblicato su Instagram, ha celebrato il successo e mandato un messaggio d'amore al Napoli: "Non è solo una vittoria. È identità, lavoro quotidiano e disciplina. Personalmente, darò tutto per questa maglia, fino all’ultimo giorno".
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