Giuntoli squalificato in EL, Pistocchi: "Questi ds sono proprio tutti uguali?"

Ha fatto rumore nelle ultime ore la squalifica di Cristiano Giuntoli in Europa League per condotta antisportiva. A commentare il fatto ci ha pensato anche Maurizio Pistocchi, attraverso un post sui social: "Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è stato squalificato per un turno dalle competizioni UEFA per aver tenuto una “condotta antisportiva” in occasione del match con la Real Sociedad. Questi DS sono proprio tutti uguali?".

