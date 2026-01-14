Foto
Gol annullato a McTominay per un fuorigioco di mezza spalla: la reazione di Kabasele
Gol annullato al Napoli per un fuorigioco di pochi millimetri, rilevato per “mezza spalla”, che ha acceso polemiche e discussioni nel post-partita del match pareggiato 0-0 al Maradona col Parma.
La decisione arbitrale ha fatto molto discutere tifosi e addetti ai lavori, diventando rapidamente virale sui social. A sorpresa è intervenuto anche Christian Kabasele: il difensore dell’Udinese ha commentato sotto un post di DAZN, mostrando apertamente il proprio dissenso per l’annullamento della rete agli azzurri.
