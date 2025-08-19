Gutierrez saluta il Girona: “Tre anni indimenticabili, grazie dal profondo del mio cuore”

vedi letture

Miguel Gutierrez è ufficialmente un nuovo rinforzo del Napoli. Dopo tre stagioni in Liga con la maglia del Girona, il terzino sinistro classe 2001 approda in azzurro a titolo definitivo. Subito dopo l’annuncio ufficiale, il giocatore ha voluto salutare il suo ex club e i tifosi catalani attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social: “Cara famiglia del Girona FC, dopo tre stagioni al vostro fianco, è giunto il momento di chiudere una fase molto speciale della mia vita. Non è facile dire addio a un luogo che è stato molto più di un club: è stata la mia casa e, soprattutto, il palcoscenico dove sono cresciuto come calciatore e come persona. Quando sono arrivato a Girona ero un ragazzo con tante speranze e tanta voglia di dimostrare. Grazie al lavoro, al supporto incondizionato dello staff tecnico, dei miei compagni e di tutti, abbiamo arricchito la storia di questo club.

Non dimenticherò mai tutto quello che abbiamo vissuto insieme e le emozioni condivise. Ogni allenamento, ogni partita al Montilivi, ogni ovazione, ogni applauso... resteranno per sempre impressi dentro di me. Girona mi ha fatto sentire amato fin dal primo giorno, e questo è qualcosa che vale più di qualsiasi titolo. Sto diventando un giocatore migliore, ma soprattutto una persona migliore.

Voglio ringraziare profondamente tutti i dipendenti del club, lo staff tecnico, i miei colleghi di spogliatoio e, naturalmente, i tifosi. Siete l'anima di questa squadra. Grazie per ogni canzone, per ogni dimostrazione di sostegno, per essere sempre lì, nei momenti belli e in quelli brutti. Senza di voi, niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Girona sarà sempre una parte di me. Seguirò i tuoi passi a distanza, desideroso di vederti crescere e conquistare tutto ciò che meriti. Grazie dal profondo del mio cuore”.