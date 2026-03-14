Hojlund scherza sui social con un gioco di parole: "'Lecce' us entertain you"

Hojlund scherza sui social con un gioco di parole: "'Lecce' us entertain you"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:30Dai social
di Davide Baratto
Il danese sui social celebra la vittoria contro il Lecce con un gioco di parole in inglese: "Lecce us entertain you". Hojlund festeggia anche un altro gol

"Lecce us entertain you", il gioco di parole sui social di Rasmus Hojlund con "Let's us" per scherzare sulla vittoria del Napoli contro i salentini: "Lasciate che vi facciamo divertire", "Permetteteci di intrattenervi", il senso della didascalia dell'attaccante danese che oggi ha ritrovato il gol allo Stado Diego Armando Maradona.

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