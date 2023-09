CdS, Giordano: "Osimhen toglie le sue foto in maglia Napoli dai social, la festa è finita"

Ma che non si sappia in giro: «so’ cazzate», direbbe qualcuno. (perdonate il linguaggio, era un’altra citazione).

La festa è finita. Così Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, commenta su Facebook il caso Osimhen: "FOTOSHOP. FOTOSHOCK. Mentre un giorno sta per finire e un altro sta per cominciare (cit...), Napoli s’accorge che la festa è già finita. Victor Osimhen ha appena tolto da Instagram le sue foto con la maglia del Napoli (ne ha lasciato una di spalle e una vecchia, dell’88). Il suo procuratore ha diffuso un comunicato come si fa adesso, via social, in cui annuncia querele, dopo che sul profilo Tik Tok del club è apparso un video «che deride Victor».

Qualcuno penserà che si stia aprendo un caso, mentre qua sta scoppiando il caos e da un bel po’ di tempo (giorni, settimane, anzi mesi). Ma che non si sappia in giro: «so’ cazzate», direbbe qualcuno. (perdonate il linguaggio, era un’altra citazione). Osimhen tra ventidue mesi si libererà a parametro zero; a gennaio 2025 potrà firmare serenamente con un’altra squadra: gennaio 2025, jamm bell, sono «soltanto» quindici mesi. Qua non si sa cosa succederà domani! Appunto! Neanche oggi".