Repubblica, Azzi: "Due irriconoscibili, Garcia e la squadra non parlano stessa lingua"

GIOVANILI TEDESCO, BUONA LA PRIMA: GLI AZZURRINI BATTONO IL PALERMO AL DEBUTTO IN PRIMAVERA 2 Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... Comincia bene l'avventura di Andrea Tedesco sulla panchina della Primavera. Al debutto in Primavera 2, dopo la retrocessione dello scorso anno con Frustalupi alla guida, gli azzurrini si impongono sul Palermo: 2-0 grazie alle reti di De Chiara dopo cinque minuti e Rossi... LE ALTRE DI A FIORENTINA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI: GASPERINI SE LA GIOCA SENZA PUNTE Ci siamo, tra poco più di un'ora scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per fronteggiarsi in una sfida che si prospetta avvincente e già decisiva per i Viola, che hanno il dovere di riscattarsi dopo il 4-0 di San Siro. Per farlo, Vincenzo Italiano... Ci siamo, tra poco più di un'ora scenderanno in campo Fiorentina e Atalanta per fronteggiarsi in una sfida che si prospetta avvincente e già decisiva per i Viola, che hanno il dovere di riscattarsi dopo il 4-0 di San Siro. Per farlo, Vincenzo Italiano...