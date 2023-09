SSC Napoli sui social: "Osi e Kvara candidati ai Fooball Awards Fifa, complimenti!"

"Altra candidatura per Osimhen e Kvara, che entrano nella lista dei finalisti per il The Best FIFA Men's player 2023!"

"Altra candidatura per Osimhen e Kvara, che entrano nella lista dei finalisti per il The Best FIFA Men's player 2023! Complimenti ragazzi!". Questo il post del Napoli sulle nomination che vedono protagonisti i due azzurri insieme al tecnico Spalletti ai Football Awards della Fifa.



