Foto Doppio McTominay: la Scozia si allena col Murales dedicato all'azzurro sullo sfondo

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La nazionale scozzese si sta preparando a Glasgow in vista delle amichevoli contro Giappone e Costa d’Avorio.

È uno scenario suggestivo quello che accompagna gli allenamenti della Scozia, già qualificata ai Mondiali 2026 dopo la storica qualificazione ottenuta a novembre contro la Danimarca. La nazionale scozzese si sta preparando a Glasgow in vista delle amichevoli contro Giappone e Costa d’Avorio, respirando entusiasmo e orgoglio dopo il traguardo raggiunto.

Il simbolo di McTominay a Glasgow

Tra i protagonisti indiscussi c’è il centrocampista del Napoli Scott McTominay, tornato in patria per unirsi al gruppo e lavorare in vista dei prossimi impegni. Proprio a Glasgow, città simbolo del ritiro, spicca anche il murales dedicato alla sua straordinaria rovesciata contro la Danimarca, gesto decisivo che ha regalato alla Scozia la qualificazione mondiale e che oggi rappresenta un’icona per tifosi e compagni.