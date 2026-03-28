Jankto: "Tanti non lo sanno, ma sono entrato nella storia del Maradona"

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L'ex calciatore ceco ha risposto su TikTok ad un tifoso che gli chiedeva se avesse mai giocato allo stadio Maradona di Napoli.

Jakub Jankto, ex centrocampista ceco che ha giocato in Italia con le maglie di Ascoli, Udinese, Sampdoria e Cagliari, ha risposto su TikTok ad un tifoso che gli chiedeva se avesse mai giocato allo stadio Maradona di Napoli: "Certo! Al Maradona ho fatto anche due gol, il primo con l'Udinese e il secondo con la Sampdoria. (13 dicembre 2020, ndr.).

Tanta gente non lo sa, ma addirittura sono stato il primo giocatore a segnare nello stadio Diego Armando Maradona (cioè da quando è stato rinominato da San Paolo a Maradona nel dicembre 2020, ndr). Sono molto orgoglioso di essere entrato nella storia di quello stadio".