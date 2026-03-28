Caso Lukaku, Schira: "De Bruyne in modo indiretto ha svelato un elemento chiave"

Caso Lukaku, Schira: "De Bruyne in modo indiretto ha svelato un elemento chiave"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:00Dai social
di Antonio Noto
"De Bruyne introduce un punto molto rilevante, anche se in modo indiretto".

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha commentato sul proprio profilo X le parole di Kevin De Bruyne sul caso Lukaku: "De Bruyne introduce un punto molto rilevante, anche se in modo indiretto: KDB sottolinea di aver seguito un percorso lineare e completo ad Anversa; mentre Lukaku ha avuto una gestione “ibrida” tra Belgio e Napoli.

Questo passaggio evidenzia uno degli elementi chiave alla base della situazione attuale: un percorso non continuo può aver inciso sulla qualità del recupero, portando a una condizione non pienamente stabilizzata nel tempo. La mancanza di continuità può tradursi in un recupero parziale e non ottimale con difficoltà nel consolidare la condizione e possibili ricadute (come è effettivamente successo) e relativi problemi persistenti".