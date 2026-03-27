Caso Lukaku, Capuano: "Rottura col Napoli non è troppo difficile da leggere"

vedi letture

"Lukaku ha uno degli stipendi top del Napoli, ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio".

Tiene banco in casa Napoli il caso Lukaku, con il centravanti che preferisce continuare ad allenarsi in Beglio da solo piuttosto che tornare a Castel Volturno e il club azzurro che ha lanciato un ultimatum al belga. Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano commenta così sul proprio account X: "Lukaku ha uno degli stipendi top del Napoli, ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio".

Futuro lontano da Napoli?

"Nel frattempo De Laurentiis e Conte hanno investito soldi e tempo sul sostituto (Rasmus Hojlund, ndr.). Che è indiscutibilmente il titolare del presente e del futuro. Ergo, una riserva a 6 netti all’anno non serve e nemmeno lui accetta di esserlo. La rottura tra Lukaku e il Napoli non è troppo difficile da leggere".