Caso Lukaku, Capuano: "Rottura col Napoli non è troppo difficile da leggere"
Tiene banco in casa Napoli il caso Lukaku, con il centravanti che preferisce continuare ad allenarsi in Beglio da solo piuttosto che tornare a Castel Volturno e il club azzurro che ha lanciato un ultimatum al belga. Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano commenta così sul proprio account X: "Lukaku ha uno degli stipendi top del Napoli, ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio".
Futuro lontano da Napoli?
"Nel frattempo De Laurentiis e Conte hanno investito soldi e tempo sul sostituto (Rasmus Hojlund, ndr.). Che è indiscutibilmente il titolare del presente e del futuro. Ergo, una riserva a 6 netti all’anno non serve e nemmeno lui accetta di esserlo. La rottura tra Lukaku e il Napoli non è troppo difficile da leggere".
#Lukaku ha uno degli stipendi top del #Napoli, ha saltato tutta la stagione per un brutto infortunio e nel frattempo #ADL e #Conte hanno investito soldi e tempo sul sostituto. Che è indiscutibilmente il titolare del presente e del futuro.— Giovanni Capuano (@capuanogio) March 27, 2026
Ergo, una riserva a 6 netti all’anno…
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