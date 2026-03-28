Video Relax in Puglia per Antonio Conte: ecco dove ha pranzato in famiglia

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Il tecnico del Napoli si trova infatti a Ostuni, dove sta approfittando della pausa per ricaricare le energie lontano dagli impegni del campionato.

Dopo alcuni giorni trascorsi a Torino, prosegue la settimana di relax concessa da Antonio Conte, che ha deciso di rientrare al Sud nella sua Puglia per godersi qualche momento in famiglia. Il tecnico del Napoli si trova infatti a Ostuni, dove sta approfittando della pausa per ricaricare le energie lontano dagli impegni del campionato. Un’occasione per staccare la spina e dedicarsi agli affetti più cari, in un contesto tranquillo e suggestivo.

Pranzo in famiglia a Ostuni

Nella giornata di oggi, Conte si è concesso un pranzo, scegliendo la Pescheria Nautilus - Bistrot, locale noto per la sua proposta a base di pesce. Con lui anche alcuni familiari, tra cui il fratello Daniele, a testimonianza di un momento conviviale all’insegna della semplicità. Le immagini dell’incontro mostrano un’atmosfera serena e rilassata, lontana dalle pressioni del campo. Di seguito le immagini diventate virali sui social.