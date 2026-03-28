Auriemma: “Lukaku? Ha capito che il problema è la preparazione. 31 giocatori ko…”

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"E noi abbiamo il dovere di evidenziarlo e narrarlo, perchè i fatti dicono che Lukaku quest'anno non lo abbiamo mai avuto".

Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato il caso Lukaku attraverso un video sui propri account social: "No, non è un caso, è tutto vero. Lukaku è rimasto in Belgio per allenarsi, per proseguire la preparazione che secondo me si sarà detto col ct Garcia, perché non era in condizione. Cioè lui è andato in nazionale e lo hanno rimandato indietro, vi rendete conto o no?. Gli hanno detto: 'Tu non puoi stare in campo! Ti devi preparare, se no perdi il Mondiale'. E lui che ha fatto? E' rimasto in Belgio. Vogliamo dire che ha sbagliato? No. Vogliamo dire che era giusto che lo comunicasse al Napoli? Certo. Quindi nella modalità ha commesso un errore, ma non è un errore la sua scelta. Ragazzi, ma vogliamo mettere la testa sotto la sabbia? O vogliamo fare come quei quattro pagliacci che debbono sempre dire che va o tutto bene o tutto male? Perché così gli hanno imposto di dire. E' chiaro che Lukaku vuole allenarsi per fatti suoi".

Sotto esame la preparazione atletica.

"Ora, vox populi, si racconta che lui non sia contento della preparazione atletica che gli è stata fatta quest'anno e non sia soddisfatto del mondo in cui si stato curato a Napoli. Ora io non so se è vero questo, ma secondo potrebbe anche essere plausibile. La preparazione del Napoli quest'anno è stata disastrosa, è stata qualcosa che ha messo ko 31 calciatori, tutti problemi muscolari. Io non so di chi sia la responsabilità, non mi interessa! E' un dato di fatto incontrovertibile! E noi abbiamo il dovere di evidenziarlo e narrarlo, perchè i fatti dicono che Lukaku quest'anno non lo abbiamo mai avuto. E lui ha capito che il problema risiede nella preparazione atletica e adesso per andare ai Mondiali si sta allenando per i fatti suoi".