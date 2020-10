Il Milan fermato dalla Roma, Alvino: "Napoli unica a punteggio pieno!"

Il Napoli non è primo in classifica, nonostante abbia vinto fino a questo momento tutte le partite giocate in campionato, vittima del 3-0 a tavolino contro la Juve ed il punto di penalizzazione. Al netto dei fatti legati al match mai giocato a Torino, il Napoli è l'unica squadra di Serie A a punteggio pieno, come ci tiene a sottolineare su Twitter Carlo Alvino: "Dopo Milan-Roma 3-3, il Napoli è l’unica squadra di serie A a punteggio pieno".

Dopo Milan-Roma 3-3, il Napoli è l’unica squadra di serie A a punteggio pieno. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) October 26, 2020