Il Napoli incoraggia Rog: "Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo"

Messaggio di incoraggiamento del Napoli per il suo ex centrocampista Marko Rog. Il croato è stato vittima di un altro bruttissimo infortunio al ginocchio destro con la rottura del legamento crociato anteriore. Il club azzurro scrive su Twitter: "Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo".

Forza Marko!

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 1, 2021