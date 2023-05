Il tatuatore di Spalletti: "Persona unica, umile e ironica. Che emozione!"

Valentino Russo, il tatuatore di Luciano Spalletti, ha scritto un post sui social

Valentino Russo, il tatuatore di Luciano Spalletti, ha scritto un post sui social: "La maggior parte delle volte non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando..! Mi soffermo e dico cavolo arrivare qua per me forse è anche troppo, ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita.!! Per tanti può essere scontato soprattutto per chi è in questo mondo… Per me essere partito dal nulla ed essere.

Chiamato da Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione.! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile.! Ho conosciuto veramente una persona unica.. ha un umiltà incredibile e la sua ironia e inconfondibile.!! Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato, e per avermi fatto sentire come a casa mia. Ci vedremo sicuramente presto, orgoglioso e onorato di averti conosciuto".