Il tiro a giro di Insigne gol dell’anno? La Nazionale twitta: “Sosteniamo Lorenzo"

L’abbiamo atteso, è arrivato. Il trionfo dell’Italia a Euro 2020 è stato segnato anche dal gol di Lorenzo Insigne contro il Belgio. Arrivato con un bel tiro a giro, fin lì vero e proprio tormentone per i tifosi azzurri. Oggi, la UEFA lo ha ufficialmente inserito tra le dieci reti candidate a essere votate come gol della stagione 2020/2021. E, via Twitter, non manca il supporto dell’account ufficiale della selezione italiana, con tanto di chiamata alle armi ai tifosi.