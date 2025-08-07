Video Il Torino preannuncia Simeone: sui social immagini di un tango e una clessidra

vedi letture

Giovanni Simeone diventerà presto un nuovo calciatore del Torino. L'attaccante argentino ha sostenuto oggi le visite mediche con il club granata, che ha già preannunciato il suo acquisto sui social. Poco fa, infatti, il Torino ha pubblicato su X le immagini di una coppia che si esibisce in un tango, ballo tipicamente argentino, accompagnato da una clessidra. Perché sì, ci siamo quasi, anche per l'ufficialità.

Simeone riparte dal Torino, affare da 7 milioni più uno di bonus facile da raggiungere per un totale di 8. Con i granata terza operazione conclusa nel giro di pochi mesi dopo l'arrivo a Napoli di Milinkovic-Savic e il trasferimento da Baroni di Ngonge. Il Napoli è già un dolce ricordo: ieri prima della partenza l'ultimo saluto ai tifosi, un caloroso abbraccio virtuale al termine dell'allenamento mattutino a Castel di Sangro. Giro di campo a piedi nudi, mani al cielo, sul cuore, cori, sostegno e applausi, commozione.