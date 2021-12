Il tweet di Eto'o non lascia spazio a dubbi: la Coppa d'Africa si farà

“Con gli ultimi preparativi per la Coppa d’Africa in corso, è stato bello visitare lo stadio Olembé con il presidente della CAF Patrice Motsepe” ha scritto sui social Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter, attuale presidente della Federcalcio camerunense. Conferma ufficiale la sua sul regolare svolgimento della Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio.

With the final preparations for the Africa Cup of Nations in motion, it was great to visit Olembé Stadium with CAF president Patrice Motsepe. In this stadium we will kick off with our first match on January 9th, Cameroon 🇨🇲 vs. Burkina Faso 🇧🇫 @CAF_Online @FecafootOfficie pic.twitter.com/rPBlzYTsJC