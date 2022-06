Infortunio Olivera, tifosi uruguayani inferociti contro l'attaccante di Panama

I tifosi dell'Uruguay temono un serio infortunio ai legamenti del ginocchio per il terzino sinistro e si sono scatenati sui social della Celeste.

Tifosi del Napoli in ansia per le condizioni di Mathias Olivera, ma non solo. I tifosi dell'Uruguay temono un serio infortunio ai legamenti del ginocchio per il terzino sinistro e si sono scatenati sui social della Celeste. L'obiettivo dell'ira dei supporters uruguayani è il panamense Ronaldo Cordoba, autore del fallo e ammonito dopo il contrasto col neo azzurro. "Fa il fornaio", ha scritto un tifoso sull'attaccante di Panama.