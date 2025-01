Foto Insieme hanno fatto la storia del Napoli, Insigne rincontra Callejon: "Che bello rivederti"

Ha mandato in visibilio i tifosi azzurri la story Instagram pubblicata da Lorenzo Insigne sul suo profilo. L'ex capitano del Napoli ha rincontrato José Callejon ed postato una foto insieme a lui: "È stato bello rivederti frate". I due sono stati protagonisti assoluti per diversi anni nella squadra partenopea: sempre titolari sulle due fasce d'attacco, il cross di Insigne per il lancio di Callejon non si può cancellare dalla testa dei tifosi, neanche a distanza di anni. Di seguito la foto.