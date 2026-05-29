Video Iodice ironizza sul benvenuto ad Allegri: “Mister, qui sono tutti entusiasti…”

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Il solito, esilarante Peppe Iodice. Il comico napoletano ha simulato una telefonata con Massimiliano Allegri, pubblicando il video sui social

Il solito, esilarante Peppe Iodice. Il comico napoletano ha simulato una telefonata con Massimiliano Allegri, pubblicando il video sui social: "Max, volevo darti il benvenuto a Napoli da parte di tutti i tifosi del Napoli, che sono entusiasti del tuo arrivo. Visto che vogliamo farti iniziare nel modo migliore, voglio avvertirti su alcune cose. Se quando scendi all'aeroporto senti qualcuno che dice 'Ua Allegri, stevm scarz', significa 'Benvenuto a Napoli, stavamo scarsi di allenatori buoni, aspettavamo il tuo arrivo".

Se ad esempio il tassista dice "Ua manc e can Allè", vuol dire che ha un cane e anche il cane è un tuo ammiratore. O ancora se ti dicono "Ua Allegri, quest'anno allo stadio non ci vado proprio", Significa che siccome apprezzano il tuo gioco, pensano che sia meglio se lo vedono a casa perché in televisione si vede meglio. L'unico consiglio che posso darti è cerca di vincere. E non corto muso. Qua il corto muso non piace, siamo quelli dell'allegria, del calcio champagne. Cerca di impegnarti".