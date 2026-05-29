Allegri-Napoli, Ziliani incredulo: "Nello stadio di Maradona l'allenatore anti-calcio"

vedi letture

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sui social dopo la scelta del Napoli di puntare su Allegri in panchina dopo l'addio di Conte: "... e Dio disse a De Laurentiis: "Sali sul monte Vesuvio e uccidi in sacrificio per me la tua creatura più cara, il Napoli". Aurelio obbedì: e mentre Dio era distratto assunse Allegri Non ci si può credere: in una piazza come Napoli, in uno stadio che porta il nome di Maradona, da agosto andrà in campo una squadra guidata dall'allenatore che fa dell'anti-calcio il suo unico credo".