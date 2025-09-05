Italia U21, Marianucci esulta sui social: "Missione compiuta, dí rimonta, di carattere. Ci siamo”

di Antonio Noto

L’Italia Under 21 del nuovo ct Silvio Baldini batte in rimonta Montenegro 2-1. Luca Marianucci, difensore del Napoli e della Nazionale Under 21, ha commentato sul proprio account Instagram la vittoria di quest'oggi dell'Italia contro i pari grado montenegrini: "Era necessario vincere, partire con il piede giusto. Missione compiuta, dí rimonta, di carattere.

Ci siamo”.