Juan Jesus scherza sui social: "Al terzo gol annullato me ne danno uno buono?"

Juan Jesus, difensore del Napoli, aveva segnato di testa nella gara odierna contro la Sampdoria. Rete poi annullata per un piede in fuorigioco del centrale azzurro. L'ex Roma ha commentato, scherzando, l'accaduto su Instagram: "Al terzo annullato me ne danno uno buono? Scherzi a parte…Grandi, Jamm ja!".

A prendere in giro per la foto dell'esultanza del gol, poi annullato, arriva il commento ironico del compagno di squadra Amir Rrahmani: "Che stai festeggiando? Capodanno?".