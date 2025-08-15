Juanlu compie gli anni, gli auguri del Siviglia sui social: i tifosi lo 'salutano'

Juanlu Sanchez compie oggi 23 anni. Sui social il suo club, il Siviglia, gli ha dedicato un post di auguri. Tantissimi i commenti da parte dei tifosi spagnoli, molti già rassegnati all'idea di doverlo salutare a breve. Molti messaggi sono quasi di addio più che di auguri per il compleanno. La trattativa prosegue. Intanto questa mattina il giocatore si è allenato regolarmente in squadra e ha ricevuto anche gli auguri dai compagni.

La trattativa con il Napoli infatti procede spedita ed è vicina alla conclusione. Il Napoli era fermo all'offerta di 17 milioni, il rilancio di cui parlano in Spagna in queste ore (20 milioni totali) comprende anche i bonus e, appunto, ora si discute sull'eventualità di inserire o meno una percentuale sulla futura rivendita. Una cosa è certa: Juanlu non è mai stato così vicino al Napoli. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.