Foto Kean, curiosità social: nel post di oggi una foto di una pizza con vista Vesuvio

"Not everything has to make sense to others,it just has to feel right to you…", ovvero: "Non tutto deve avere senso per gli altri, deve solo sentirsi giusto per te...". Lo ha scritto sui social l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, prossimo rivale del Napoli in campionato. Il bomber viola ha appena segnato anche due gol in nazionale contro Israele.

Sui social ha postato una serie di foto e tra queste a sorpresa c'è anche una pizza degustata con sfondo il Vesuvio accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso. Il centravanti dell'Italia a inizio estate era stato anche accostato al Napoli prima dell'arrivo di Lucca. C'era una clausola che poteva essere coperta ma il giocatore ha scelto di restare a Firenze e ora si prepara a sfidare gli azzurri.