Kiss Kiss, De Luca: "Approccio sbagliato. Ai punti, il Napoli non meritava la sconfitta"

Il giornalista di Kiss Kiss, Diego De Luca, attraverso il suo profilo Twitter, ha così commentato la sconfitta del Napoli contro la Roma: "Approccio al primo ed al secondo tempo sbagliati. Il Napoli ha perso li una partita che, ai punti, non avrebbe meritato di perdere. Conto aperto con pali, traverse, Var, mani, rigori contro. Fermare la gara ok, ma è parso una briciola per un affamato".

