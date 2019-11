Kiss Kiss, De Maggio: "Sconfitta meritata. Napoli poco convinto e quasi mai in partita"

Il giornalista Valter De Maggio ha così commentato su Twitter, la sconfitta del Napoli contro la Roma: "Una sconfitta decisamente meritata. Napoli poco convinto e quasi mai in partita. Per me nella testa ancora il gol di ILICIC ! e tutte le polemiche seguenti"

