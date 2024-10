Kvara come Conceicao per Calvarese, Ziliani attacca: "Commenti ridicoli! Ricordate cos'ha fatto?"

vedi letture

"Esagerata l’espulsione di Conceicao per doppio giallo: il secondo arriva a causa di una simulazione in area di rigore. La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, anche se perdura per qualche istante. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia di venerdì sera, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza assegnare il penalty e nemmeno la simulazione". Così Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, su X, facendo capire di fatto che Kvaratskhelia, secondo lui, contro il Como ha simulato.

Il giornalista Paolo Ziliani non ci sta e sullo stesso social network attacca Calvarese: "Pensare che Amazon Prime, colosso mondiale, si metta in ridicolo ad ogni partita di Champions che trasmette ospitando i commenti di un ex arbitro che non espelleva Ronaldo per un calcio in faccia a un portiere e che decideva le sorti di un'intera stagione decretando il rigore più farsesco e grottesco della storia del calcio mondiale come quello per lo sgambetto che Cuadrado aveva fatto a Perisic, e non subìto, nel famigerato Juventus-Inter 3-2, sembra impossibile. Tutta l'Italia ogni volta ride, come a queste righe che definire demenziali, per chi conosce il calcio e il regolamento, è un eufemismo".