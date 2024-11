Video Kvara premiato da Edo De Laurentiis: 100esima presenza in azzurro per il georgiano

Non ha portato bene la presenza numero 100 per Khvicha Kvaratskhelia in maglia azzurra. Stamani l'attaccante del Napoli, sconfitta 0-3 dall'Atalanta, è stato omaggiato dal vice presidente Edo De Laurentiis con una maglia ricordo nel pre-partita della sfida persa al Maradona. Di seguito le immagini pubblicate dal club azzurro sui social.