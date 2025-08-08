L'ex PT Ancora: "Mettere in forma De Bruyne? Già fatto! Cambiato tantissimo dal suo arrivo"

vedi letture

I tifosi del Napoli lo avevano notato, ma ora arriva anche la conferma di un addetto ai lavori. Dopo un'estate di dubbi sulla sua condizione fisica, Kevin De Bruyne è tornato a essere un giocatore straripante, come ai tempi del Manchester City. Il merito, ovviamente, è di Antonio Conte e del suo staff, che hanno sottoposto il belga a un programma di lavoro intensissimo. Lo dimostra il fatto che De Bruyne, dal suo arrivo in azzurro, non ha saltato nemmeno una seduta di allenamento, tra il ritiro di Dimaro-Folgarida e il resto della preparazione.

A confermare il netto miglioramento è stato anche Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli (oggi annunciata la separazione), che su Instagram ha risposto a un tifoso che gli chiedeva della condizione di De Bruyne. "Mettere in forma De Bruyne? Già fatto....è veramente cambiato tantissimo dal suo arrivo", ha ammesso Ancora, confermando che il belga è tornato a essere la "macchina" che tutti conoscevamo.