L’Inter la sfanga, Alvino non ci sta: “Con gol di Lautaro che doveva essere squalificato!”

vedi letture

L'Inter fatica e non poco, ma nel finale passa contro il Genoa grazie a un gol di Lautaro Martinez. Il giornalista Carlo Alvino fa notare il peso della mancata squalifica all'argentino: graziato dal giudice sportivo nonostante l'espressione blasfema, stasera gioca e segna. Queste le sue parole sui social: "Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo!".

