L'interista Biasin: "Ancora una volta 90' molto sofferti, ma la squadra non molla mai"

vedi letture

L'Inter di Simone Inzaghi vince 3-2 in rimonta contro il Monza. I nerazzurri dunque mantengono la vetta per questa giornata e si portano, almeno per una notte, a +4 punti sul Napoli che domani affronterà la Fiorentina al Maradona. Così Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, ha commentato il match su X: "L’Inter si spaventa, reagisce, tira 28 volte e ribalta una partita che si era fatta difficilissima. Due brutte notizie: l’infortunio di Zielinski e 90’ ancora una volta molto faticosi. Una buona: questa squadra non molla mai".