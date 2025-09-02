La griglia di Pistocchi: "Scudetto al Napoli, ottimo mercato e rosa forte. Ho un solo dubbio..."

vedi letture

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha dato i suoi pronostici sulla prossima Serie A: "La Griglia 2025/26. 1 - Napoli. È il primo candidato allo scudetto: ha fatto un ottimo mercato, Beukema, Lang, Lucca, Marianucci, Milinkovic Savic, Hojlund, migliorando un gruppo squadra già forte. Ho un dubbio: la collocazione tattica di De Bruyne, che Conte ha schierato alle spalle della prima punta, chiedendogli di rientrare a centrocampo in non possesso. A mio modesto parere, il belga ama stare nel vivo del gioco, dove può esprimere tutte le sue qualità nella costruzione, e penso finirà per giocare mezzala sinistra nel 4-3-3.

2 - Inter. La sconfitta con l’Udinese ha aumentato le mie perplessità su Chivu, allenatore con poca esperienza, 15 partite in Serie A , messo alla testa di un gruppo che ha molto vinto e altrettanto perso. Saprà gestire il gruppo e inserire i nuovi nel gioco? Se l’Inter è quella che si è vista con l’Udinese-slegata, poche idee, fragile e prevedibile -non autorizza grande ottimismo. 3 - Juventus. Nonostante i problemi di bilancio, legati al FFP, ha fatto un mercato interessante aumentando il suo potenziale offensivo, però a centrocampo ha poche alternative. Tudor è esperto, il gruppo coeso, e la difesa con il rientro di Bremer ha ritrovato solidità . Sul piano del gioco c’è ancora da fare, ma se batte l’Inter e manda i nerazzurri a -6 prende fiducia e diventa una seria antagonista per tutti. 4 - Milan. Mercato importante ma l’idea di calcio proposta da Allegri non mi piace. Potenzialmente è da titolo, ma dovrà crescere parecchio per centrare l’obiettivo Champions. 5 - Roma. Mi intriga: Gasperini è uno dei migliori, e la squadra, anche se con molti giovani, è competitiva. Il rischio è che l’ambiente, non abbia pazienza ma se Ranieri riesce a proteggere il lavoro del tecnico la Roma può essere la rivelazione del campionato. 6 - Como. 7 - Bologna. 8 - Lazio".