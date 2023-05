La Juve patteggia per la manovra stipendi, Ziliani: “O va in B, o in Italia muore il calcio!”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è così espresso su Twitter

La Juventus ha deciso di patteggiare per il filone stipendi. Il club bianconero e la Procura Federale hanno infatti raggiunto l'accordo sul processo legato alla doppia manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Alla luce di questo il processo previsto per il 15 giugno è stato anticipato a domani. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è così espresso su Twitter: “Toh, e chi l’avrebbe mai detto? Sentivamo dire che erano innocenti. Sarà Giustizia o baracconata? Domani si decide: o la Juve va in B, o in Italia muore il calcio”.