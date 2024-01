La SSCNapoli twitta per il Giorno della Memoria: "Abbiamo il dovere di non dimenticare"

Oggi si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto.

Oggi si celebra il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. La SSCNapoli per ricordare questa giornata ha pubblicato un post sui propri canali social: "In giorni bui come questi, con le guerre che sferzano le popolazioni di tutto il mondo, abbiamo il dovere di non dimenticare pagine terribili della storia come la Shoah, affinché ciò che è stato non si verifichi più".