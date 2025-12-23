Vergara estasiato sui social: "La prima non si scorda mai"

Vergara estasiato sui social: "La prima non si scorda mai"
Davide Baratto

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così il centrocampista azzurro Antonio Vergara, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha commentato estasiato la conquista della coppa: "La prima non si scorda mai!". Di seguito il post.