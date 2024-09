Lady Gaetano sugli scontri: "Mia figlia voleva vederlo giocare, poi ha chiesto di andare a casa"

Maria Delle Cave, moglie di Gianluca Gaetano, sui social ha mostrato tutta la sua rabbia e tutta la sua disapprovazione per gli scontri che hanno causato una temporanea sospensione della partita con il Cagliari: "Il calcio dovrebbe essere divertimento, passione, spensieratezza, amore. Non questo, non così. Noi mogli, genitori, parenti, non possiamo stare in ansia perché potrebbe succedere qualcosa ai calciatori.

Non possiamo vedere la paura negli occhi dei nostri figli. E' brutto vivere in un momento la voglia e la felicità di andare allo stadio e un attimo dopo avere l'ansia e il cuore a mille. L'adrenalina di mia figlia che non vedeva l'ora di andare a vedere il suo papà, con "mamma andiamo a casa?". Ci sta tifare, ci sta preferire una squadra all'altra, ma non così, no. Non dobbiamo amarci tutti ma nemmeno odiarci così. Una napoletana che vive a Cagliari".