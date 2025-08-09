Foto

Lady Simeone saluta Napoli: “Avevo bisogno di un po’ di tempo per accettare l’addio”

Oggi alle 13:45Dai social
di Francesco Carbone

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, attraverso un post social ha salutato la piazza napoletana, dopo l'approdo del Cholito al Torino: “Ci sono cose per le quali abbiamo bisogno di qualche momento in più per accettarle. Lasciare Napoli per me è una di quelle.

Mi ripeto che ci sono stata solo tre anni, ma solo chi ci è passato potrà capirmi davvero. In due giorni sono stata catapultata in una città nuova e mi perdonerete se non ho risposto a nessuno ma, avendo creato amicizie vere a Napoli, mi è esploso il telefono e ancora non sono riuscita a fermarmi per rispondere a tutti! Sto bene e finalmente dopo due giorni, ho qualche ora per me".