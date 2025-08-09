Foto Lady Simeone saluta Napoli: “Avevo bisogno di un po’ di tempo per accettare l’addio”

vedi letture

Giulia Coppini, moglie di Giovanni Simeone, attraverso un post social ha salutato la piazza napoletana, dopo l'approdo del Cholito al Torino: “Ci sono cose per le quali abbiamo bisogno di qualche momento in più per accettarle. Lasciare Napoli per me è una di quelle.

Mi ripeto che ci sono stata solo tre anni, ma solo chi ci è passato potrà capirmi davvero. In due giorni sono stata catapultata in una città nuova e mi perdonerete se non ho risposto a nessuno ma, avendo creato amicizie vere a Napoli, mi è esploso il telefono e ancora non sono riuscita a fermarmi per rispondere a tutti! Sto bene e finalmente dopo due giorni, ho qualche ora per me".