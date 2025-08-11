Foto Di Lorenzo saluta Raspadori: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti"

vedi letture

Giacomo Raspadori si è ufficialmente trasferito dal Napoli all'Atletico Madrid: dopo tre stagioni in azzurro e due Scudetti vinti, l'addio di Jack non ha potuto che smuovere i cuori dei tifosi, e non solo. Chiaramente anche molti dei suoi compagni di squadra ci hanno tenuto a salutarlo con un messaggio sui social, il capitano Giovanni Di Lorenzo su Instagram scrive: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti. Ti auguro il meglio! In bocca al lupo per tutto!". Di seguito la story.