Zazzaroni su Lookman: "Non mi risulta che Inter si sia ritirata, ecco cosa attende Marotta"

vedi letture

"Lookman, not alone". Così scrive su Instagram Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che fornisce i suoi aggiornamenti sul futuro dell'attaccante nigeriano.

"Sempre rispettando le fonti di tutti e visto che mi viene chiesto: non mi risulta affatto che l'Inter si sia ritirata dalla trattativa, aspetta ancora che l'Atalanta si pronunci, anche se Percassi continua a evitare di manifestare le proprie intenzioni. Dopo tutto il casino fatto da Ademola, Marotta e Ausilio non lo lasciano solo.