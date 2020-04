Libero attacca: "A Napoli serve il lanciafiamme, ha ragione De Luca"

"Quarantena alla napolenata". Così scrive in prima pagina l'edizione odierna di Libero, che posta una foto del centro cittadino scrivendo: "Tutti in strada. Ha ragione De Luca, serve il lanciafiamma" in riferimento alla battuta che il Governatore della Campania aveva fatto in relazione all'intenzione di alcuni giovani di organizzare le feste per la propria laurea in questo periodo di emergenza.

Stamattina indovinate quale giornale ci regala questa perla?

Che schifezza. pic.twitter.com/k77iMqBBtV — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) April 3, 2020